Билялетдинов о будущем Криштиану Роналду: «Все упирается в деньги»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился с «СЭ» мнением о будущем нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Где окажется Роналду? Тут стоит финансовый вопрос. Если брать такого колоритного персонажа в команду, то можно распрощаться с деньгами. Эти деньги уже отбить нельзя на дальнейшей продаже в силу возраста Роналду. Не знаю, может, Криштиану в Китае окажется. Но тут вопрос — надо ли так заканчивать карьеру. Все упирается в деньги», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее журналист Николо Скира сообщил, что Криштиану Роналду не согласился на переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.