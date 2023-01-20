Почему Дзюба не может найти себе команду? Мнение бывшего спортдира «Зенита»

Сегодня, 16:00
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах Артема Дзюбы и Дениса Глушакова, которые пока не могут найти себе новые команды.
— Удивляет, что Дзюба пока так и не может найти себе клуб?
— Нет, не удивляет. Думаю, что запросы у Артема остаются высокими.
— Какой команде в РПЛ пригодится Глушаков?
— Сложно сказать, все зависит от его физической формы. Когда он в порядке, то поможет многим командам нашего чемпионата. Но я давно не видел его таким.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования