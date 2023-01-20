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Сегодня, 16:00

Почему Дзюба не может найти себе команду? Мнение бывшего спортдира «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах Артема Дзюбы и Дениса Глушакова, которые пока не могут найти себе новые команды.

— Удивляет, что Дзюба пока так и не может найти себе клуб?

— Нет, не удивляет. Думаю, что запросы у Артема остаются высокими.

— Какой команде в РПЛ пригодится Глушаков?

— Сложно сказать, все зависит от его физической формы. Когда он в порядке, то поможет многим командам нашего чемпионата. Но я давно не видел его таким.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

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27%

1.63

15%

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Интер 3
Матч завершен

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30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

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1.56

обе забьют - да

24%

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17%

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Артем Дзюба
Денис Глушаков
Игорь Корнеев
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