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Силкин: «Мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин — Дзюба, но руководство мне отказало»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что хотел видеть экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу и форварда «Ариса» Александра Кокорина в одной команде.

Специалист работал в «Динамо» с 2004 по 2005 и 2011 по 2012 год.

«Именно я настоял на том, чтобы Кокорин перешел в «Динамо», мы здорово с ним работали. Кокорин действительно талантливый парень. Могу сказать так, что я мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин-Дзюба, но руководство мне отказало. А по итогу, они вместе играли и в сборной, и в «Зените». Кто знает, как бы все сложилось, если бы они играли в «Динамо». Команда выступила бы по-другому тогда», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Кокорин принадлежит «Фиорентине», но сейчас выступает на правах аренды за «Арис». В текущем сезоне он провел за кипрскую команду 18 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-mechtal-uvidet-v-dinamo-paru-kokorin-dzyuba-no-rukovodstvo-mne-otkazalo/
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Сергей Силкин
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Фиорентина
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