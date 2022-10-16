Смородская не видит в возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо» никакого смысла

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

«Не вижу в возвращении Лоськова и Пашинина никакого смысла. Надо искать какие-то новые подходы. Все одно и то же. Пытаются использовать то, что придумано сто лет назад. Это мое мнение. Может, я и не права. Не думаю, что это как-то поможет сейчас», — сказала Смородская «СЭ».

Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.