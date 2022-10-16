Смородская не видит в возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо» никакого смысла

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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.
«Не вижу в возвращении Лоськова и Пашинина никакого смысла. Надо искать какие-то новые подходы. Все одно и то же. Пытаются использовать то, что придумано сто лет назад. Это мое мнение. Может, я и не права. Не думаю, что это как-то поможет сейчас», — сказала Смородская «СЭ».
Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования