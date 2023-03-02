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Стипиди — о словах Дзюбы про агентов: «Не думаю, что его слова соответствуют правде»

Алина Савинова
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Агент Павел Стипиди отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, который заявил, что российские агенты могут бросить футболиста.

«Я думаю, что господин Дзюба лукавит по той причине, что агенты, которые им занимались не глупые люди и не может быть, чтобы они его бросили. Наверное, когда он уезжал в Турцию подписывал не он контракт, а его агенты. Зачем всех там называть? Надо сначала себя спросить, а правильно ли он себя вел с агентами? Не помню и не знаю таких случаев, чтобы агенты бросали футболиста. Я не говорю про тех, которые бегают по стране и называют себя специалистами, я про настоящих агентов. Нормальный агент никогда не бросит футболиста. Сейчас, когда приходит конец договора между таким специалистом и игроком, то чаще всего, футболисты отказываются. На сегодняшний день я не думаю, что его слова соответствуют правде», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

В феврале этого года Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10690940-stipidi-o-slovah-dzyuby-pro-agentov-dumayu-artem-lukavit.html
Артем Дзюба
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