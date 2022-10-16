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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.
«Всегда в сложный период приходят свои, которые знают традиции клуба, победные истории. Это напрашивалось. Большая группа предыдущих тренеров покинула клуб в связи с тем, что не справилась со своей работой. Я надеюсь, что эти ребята сумеют вдохнуть новую струю. Они знают, как добывались победы!» — сказал Семин «СЭ».
Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования