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Сегодня, 10:49

Защитник «Локомотива» Едвай признался, что не знает Юрия Семина

Виктория Кравченко

Защитник «Локомотива» Тин Едвай прокомментировал увольнение спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Цинбауэра из московского клуба.

— Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» все будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам, — заявил Едвай «РБ Спорту».

— Ты был удивлен уходу Циннбаэура?

— Какое-то удивление было, потому мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

— Знаешь ли Юрия Семина?

— Не знаю, кто это.

В 12-м туре РПЛ москвичи уступили «Сочи» (0:4). До этого было три подряд поражения — от «Урала», «Спартака», «Факела» и «Ахмата». Общий счет — 3:13.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в первую лигу составляет одно очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tin-edvaj-ne-znayu-kto-takoj-semin/
Тин Едвай
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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