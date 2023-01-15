Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?

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Первый претендент на свободного агента Артема Дзюбу обозначился. В интервью «СЭ» еще в субботу и.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский заявил, что форвард «наверное, есть в трансферном списке», а президент клуба сегодня добавил: «На сегодняшний день контракт не подписан, но ничего нельзя исключать в будущем».
И хотя оба руководителя опровергли информацию Telegram-канала «Крысева» о том, что Дзюба едет на сбор «Торпедо», это никак не отрицает возможного перехода. Геркус подчеркнул, что футболисты уровня Артема не приезжают в новый клуб, не имея контракта, а он пока не подписан.
Станет ли Дзюба в итоге торпедовцем? Очевидно, что в клубе тщательно взвешивают за и против.
Для вылетающей команды форвард мог бы стать мощным драйвером. Лучший бомбардир чемпионатов России и сборной страны — выдающиеся показатели, говорящие об уровне нападающего.
Вы помните таблицу? У «Торпедо» 6 очков и уверенное последнее место, у соседа по таблице «Химок» — очков в два раза больше, а до зоны стыков — 7 баллов. Понятно, что для спасения нужно совершить что-то невероятное — набрать за оставшиеся 13 туров минимум 20 очков.
Для чуда нужны экстраординарные шаги, приглашение Дзюбы могло бы стать одним из них. И уж точно черно-белые привлекли бы к себе повышенное внимание весной. Если и вылетели, то с музыкой.
Но и риски для «Торпедо» тоже понятны. Артем уже не тот, что был во время ЧМ-2018. Ему 34 года, он практически не играл последние полгода, провалившись в Турции. Да и в «Зените» в предыдущем сезоне в основном выходил на замену. Хватит ли скорости и выносливости для энергичного футбола Андрея Талалаева?
Показателен ответ тренера на пресс-конференции после окончания последнего матча года с «Уралом» на вопрос о приглашении Дзюбы или кого-то схожего по характеристикам:
— У нас и так один из самых старых составов в лиге. Нам нужен быстрый забивной нападающий. В России таких нет. Мы рассматриваем латиноамериканский и африканский рынки.
К быстрым Артема не отнесешь. К тому же время идет — команда прошла один сбор в Тамбове, на котором закладывалась «физика», и уже работает в Турции на втором. Дзюбу мы периодически можем видеть на фотографиях на футбольных полях, вот только уровень там любительский, о серьезной подготовке говорить не приходится.
При этом финансовые запросы нападающего могут нанести приличный удар по бюджету «Торпедо». Можно ли найти на эти деньги более надежный вариант? Вопрос к торпедовским селекционерам.
А ведь есть еще и фактор болельщиков. Турнирная ситуация подсказывает, что черно-белые с огромной вероятностью вылетят. Но разочарование фанатов от результатов может многократно усилиться, если в первую лигу клуб отправится во главе с нападающим, которого активная часть болельщиков в массе своей не переносит. Достаточно зайти на торпедовские ресурсы, чтобы убедиться: приобретение Дзюбы вызывает протестные настроения.
Для Артема же тоже дилемма. Амбиции форварда явно выше, чем борьба за выживание в клубе, болельщики которого тесно связаны со спартаковскими. Под улюлюканье трибун на закате карьеры вылететь в первую лигу — то еще удовольствие.
С другой стороны, а есть ли варианты лучше? Недавно мы слышали, например, что услуги нападающего предложили «Нижнему Новгороду», но на Волге его не ждут. Спрос на токсичного нападающего явно невелик. Ходили слухи и про турецкий «Сивасспор», но насколько он реален, учитывая провал в «Адане»? Да и вообще там весьма специфический чемпионат, который, по мнению экспертов, не особенно подходит мощному, но медленному Дзюбе.
А в «Торпедо» можно ведь стать не могильщиком, а спасителем. Вытащить прославленный клуб из пропасти — это ведь было бы так красиво.
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