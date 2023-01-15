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Сегодня, 15:00

Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото «СЭ»
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о будущем 34-летнего форварда.

Первый претендент на свободного агента Артема Дзюбу обозначился. В интервью «СЭ» еще в субботу и.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский заявил, что форвард «наверное, есть в трансферном списке», а президент клуба сегодня добавил: «На сегодняшний день контракт не подписан, но ничего нельзя исключать в будущем».

И хотя оба руководителя опровергли информацию Telegram-канала «Крысева» о том, что Дзюба едет на сбор «Торпедо», это никак не отрицает возможного перехода. Геркус подчеркнул, что футболисты уровня Артема не приезжают в новый клуб, не имея контракта, а он пока не подписан.

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Станет ли Дзюба в итоге торпедовцем? Очевидно, что в клубе тщательно взвешивают за и против.

Для вылетающей команды форвард мог бы стать мощным драйвером. Лучший бомбардир чемпионатов России и сборной страны — выдающиеся показатели, говорящие об уровне нападающего.

Вы помните таблицу? У «Торпедо» 6 очков и уверенное последнее место, у соседа по таблице «Химок» — очков в два раза больше, а до зоны стыков — 7 баллов. Понятно, что для спасения нужно совершить что-то невероятное — набрать за оставшиеся 13 туров минимум 20 очков.

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Для чуда нужны экстраординарные шаги, приглашение Дзюбы могло бы стать одним из них. И уж точно черно-белые привлекли бы к себе повышенное внимание весной. Если и вылетели, то с музыкой.

Но и риски для «Торпедо» тоже понятны. Артем уже не тот, что был во время ЧМ-2018. Ему 34 года, он практически не играл последние полгода, провалившись в Турции. Да и в «Зените» в предыдущем сезоне в основном выходил на замену. Хватит ли скорости и выносливости для энергичного футбола Андрея Талалаева?

Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Талалаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Показателен ответ тренера на пресс-конференции после окончания последнего матча года с «Уралом» на вопрос о приглашении Дзюбы или кого-то схожего по характеристикам:

— У нас и так один из самых старых составов в лиге. Нам нужен быстрый забивной нападающий. В России таких нет. Мы рассматриваем латиноамериканский и африканский рынки.

К быстрым Артема не отнесешь. К тому же время идет — команда прошла один сбор в Тамбове, на котором закладывалась «физика», и уже работает в Турции на втором. Дзюбу мы периодически можем видеть на фотографиях на футбольных полях, вот только уровень там любительский, о серьезной подготовке говорить не приходится.

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При этом финансовые запросы нападающего могут нанести приличный удар по бюджету «Торпедо». Можно ли найти на эти деньги более надежный вариант? Вопрос к торпедовским селекционерам.

А ведь есть еще и фактор болельщиков. Турнирная ситуация подсказывает, что черно-белые с огромной вероятностью вылетят. Но разочарование фанатов от результатов может многократно усилиться, если в первую лигу клуб отправится во главе с нападающим, которого активная часть болельщиков в массе своей не переносит. Достаточно зайти на торпедовские ресурсы, чтобы убедиться: приобретение Дзюбы вызывает протестные настроения.

Для Артема же тоже дилемма. Амбиции форварда явно выше, чем борьба за выживание в клубе, болельщики которого тесно связаны со спартаковскими. Под улюлюканье трибун на закате карьеры вылететь в первую лигу — то еще удовольствие.

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С другой стороны, а есть ли варианты лучше? Недавно мы слышали, например, что услуги нападающего предложили «Нижнему Новгороду», но на Волге его не ждут. Спрос на токсичного нападающего явно невелик. Ходили слухи и про турецкий «Сивасспор», но насколько он реален, учитывая провал в «Адане»? Да и вообще там весьма специфический чемпионат, который, по мнению экспертов, не особенно подходит мощному, но медленному Дзюбе.

А в «Торпедо» можно ведь стать не могильщиком, а спасителем. Вытащить прославленный клуб из пропасти — это ведь было бы так красиво.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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обе забьют - да

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
34
50
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