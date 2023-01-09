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Сегодня, 16:24

Ринат Билялетдинов: «Не слышал, что Дзюбу предлагали «Химкам»

Иван Шитик
Корреспондент
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Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, предлагали ли подмосковному клубу подписать нападающего Артема Дзюбу.

— Пока у нас такого варианта не было, не слышал.

— Если предложат, готовы рассмотреть?

— Конечно, рассмотрим. Почему нет? Другое дело, какое будет принято решение — будут рассматриваться все плюсы и минусы.

— Нужен ли «Химкам» Дзюба? Чем он может помочь?

— Не стоит забывать, что есть позиция главного тренера. Как старший тренер могу сказать, что опытный игрок — это всегда хороший вариант для команды. Другой вопрос, что с ним нужно строить отношения с учетом многих факторов. Если это молодой игрок, соответственно, одна возрастная категория. Если опытный — другая. Надо строить отношения исходя из мотивации этого футболиста, по которому поступило предложение. Если она есть — не на словах, а на деле, тогда его можно рассматривать. Без мотивационного момента игрок не принесет команде пользу, — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-ne-slyshal-chto-dzyubu-predlagali-khimkam-
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
ФК Химки
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